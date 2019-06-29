Закон о «суверенном интернете», частично вступающий в силу в ноябре текущего года, а полностью в 2021-м, способен замедлить интернет в 625 раз. Проще говоря, скорость интернет-связи в этом случае может быть сопоставима уровню середины «девяностых», сообщает DEITA.RU. Об этом заявили представители Российского союза промышленников и предпринимателей после того, как тщательнейшим образом изучили подзаконные акты Минкомсвязи.

В данные бумагах подробно описываются не только порядок управления сетью, но и требования к оборудованию. Вот оно-то и вызывает у специалистов ряд вопросов. Кроме того, настораживает и то, что провайдеров обяжут использовать только национальную систему доменных имен.

Предельное время задержки во время обращения к системе, по новым нормативам Минкомсвязи, должно будет составлять, внимание, до пяти минут. Речь идет о подключении к сайту, а не о загрузке данных.

Отмечается, что это в 625 раз медленнее, чем интернет работает на данный момент.

Информация вызвала бурное обсуждение в Сети. «Да... Почему развитые страны стремятся вперед, а Россия ждет прорыва и всеми силами пятится назад?! Жизнь и работа миллионов людей связана с интернетом - введение сего бреда, на мой взгляд, приведет к частичному обвалу экономики страны. Интернет - это неотъемлемая часть жизни, это многомиллионные контракты, это элементарное средство связи...», «Весь цивилизованный мир смеется над россией именно «р», а не «Р», потому что нас так и представляют, как инвалидов недоделанных... Наша страна по сравнению с развитыми странами только каменный век переживает», «А что там, давайте сразу в каменный век, в пещерах жить, с дубинами бегать?!», «А на зачем наше правительство, не спросив народ, вообще, издает подобные законы? Мы им деньги в виде налогов платим за что? Чтобы ухудшали наше качество жизни?!», — пишут россияне.

Екатерина Брязгунова