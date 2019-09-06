За состоянием таксистов будут следить около 5 000 камер в конце года, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews. Переоборудовать салоны водителям такси собирается «Яндекс».

Особые камеры будут отслеживать, насколько водитель бодр. Их поместят до конца года в салоны приблизительно пяти тысяч авто.

В компании пришли к выводу, что мало просто контролировать часы, проведенные за рулем – нужна новая система. И эту новую разработку уже начали испытывать на 94 машинах такси.

На предприятии прорабатывают детали. Уже сегодня дистанционно можно замерить давление, определить наличие алкоголя в крови и снять некоторые другие показатели. Как использовать это на практике для контроля над состоянием таксистов, продумывают специалисты.

Анастасия Туркова