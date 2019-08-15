Власти меняют методику установки фиксирующих нарушения водителей устройств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Коммерсант".

Минтранс разработал проект методики определения мест для размещения камер видеофиксации нарушений ПДД. Одним из главных новшеств станет появление термина "муляж".



Таким образом, ГИБДД заменит часть действующих камер на муляжи, но говорить о том, какие из них реально работают, а какие нет - не станет.

Речь идёт о приборе, который внешне не отличим от радара и напоминает обычную дорожную камеру. Ставить его предлагается на месте обычного комплекса в том случае, если количество нарушений сократится более чем на 80% или если в течение года на участке не произошло ни одной аварии.



При этом, в размещаемой в общем доступе информации о расстановке камер муляжи будут обозначаться как обычные стационарные комплексы.

Также составители проекта указывают, что место установки камеры надо выбирать именно с целью повышения безопасности движения, а не для пополнения казны за счёт штрафов.

Дмитрий Шевченко