Автолюбителей будут наказывать в автоматическом режиме ещё за один вид нарушения, сообщает DEITA.RU.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило водителей о том, что скоро на столичных дорогах могут появиться камеры, способные фиксировать непропуск людей на пешеходных переходах.



Как отмечают в ведомстве, в данный момент прорабатывается вопрос о возможности фиксации нарушений, связанных с непредоставлением преимущества пешеходу на пешеходном переходе. Сроки реализации этих планов ещё не определены.

В середине мая стало известно, что в ближайшее время на московских дорогах появятся 200 комплексов, которые начнут фиксировать непропуск пешеходов, а к концу 2019 года в городе установят еще 600 камер.

Дмитрий Шевченко