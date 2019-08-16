Минтранс разработал новый способ размещения камер фиксации на дорогах России. Методика разработана в соответствии с требованиями Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.



Согласно сопроводительному тексту, камеры будут устанавливать с целью безопасности дорожного движения, а не пополнения бюджета.

Такое требование выдвинул ранее Владимир Путин, приказав открыть размещение всех камер на дорогах России, дабы избежать «подмены понятий».

Впервые появляется конкретика в вопросе переноса камер. Так, если аварийность на участке снижается на 80 процентов, фиксирующие устройства будут переносить на новые локации.

Ориентировочная дата утверждения документа - декабрь 2019 года. Всего в России работает почти 11 тысяч камер и 4 тысячи мобильных комплексов фиксации.

Доступ к ним был открыт на сайте ГИБДД аккурат после резонансного выступления Путина. Правда, сайт полиции тут же рухнул от потока желающих ознакомиться с их местоположением.

В 2018 году вынесено 106 миллионов постановлений о штрафах по результатам работы камер. Доля ошибочных решений, по результатам оценки экспертов, составляет лишь 0,25 процентов от общего количества.

К слову, чтобы не попасться радарам, сервисы Info24Car в Яндекс.Дзен рекомендуют снижать скорость на расстоянии 150-300 метров до камеры. Это самое распространенное значение.

Также в августе стало известно, что некоторые камеры для видеофиксации уже используются для проверки полисов ОСАГО у водителей. Штрафы пока не выписываются, но уведомления о нарушении водители без страховки получат.

Василий Кучин