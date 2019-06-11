В Великобритании через полгода появятся новые камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они будут выписывать штрафы не только за превышение скорости, но и за недопустимо высокий уровень шума, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Autocar.

На сегодняшний день Минтранспорта страны начало испытания таких дорожных камер. Помимо комплекса фотофиксации, камера оснащена микрофоном, который сможет считывать уровень шума, издающий автомобилем. Если он превышает допустимый, камера сфотографирует машину и направит снимок в ведомство, где информацию обработают, выпишут водителю штраф, который позднее придет по почте.

Стоит отметить, что новые камеры появились в Великобритании, потому что сельские житель постоянно жалуются на тюнинговые автомобили, которые не дают покою.

Ранее прошла информация о том, что в пригороде Владивостока местные умельцы разместили указатель, который рассказывает водителям о «барыге» с камерой в 100 метрах от самой табличке. Гражданина, желающего заработать вполне законным путем, называют очень нелицеприятным, но главное – непечатным словом.

Екатерина Брязгунова