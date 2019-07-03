Страна ввела ограничения для граждан России, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Жители ЛНР и ДНР не могут попасть в Канаду по российским паспортам. О запрете на въезд в страну объявила глава Министерства иностранных дел страны Христя Фриланд.

Кроме этого, власти северного государства также призвали своих партнёров последовать их примеру. Таким образом, у бывших граждан Украины, а ныне полноценных россиян, не остаётся иного выбора, как избрать в качестве страны для визита другие государства, исключая Канаду.

Напомним, что Владимир Путин распорядился начать выдавать российские паспорта жителям Донбасса в гуманитарных целях: чтобы люди, находящиеся в трудно жизненной ситуации могли получить помощь или убежище на территории России.

Дмитрий Шевченко