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«Канальи»: депутат Боярский требует вернуть курилки в аэропорты
Депутат Государственной Думы Сергей Боярский не теряет надежды на возвращение курилок в аэропорты, сообщает DEITA.RU по материалам РИА Новости.
Еще 2 года назад, в 2017 году, депутат Госдумы Сергей Боярский внес в российский парламент законодательную инициативу о возвращении комнат для курения в российские аэропорты. Однако, до сих пор окончательного решения по нему не принято.
Комитеты Госдумы по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять законопроект в первом чтении. Что Госдума в июле и сделала.
«Я бы очень хотел, чтобы мы приняли его и во втором, и в третьем чтениях до конца года, потому что с ноября 2017 года я занимаюсь этой инициативой. Наконец-то я вижу, что я всех убедил - и Минздрав, и всех ключевых моих оппонентов, которые не соглашались с необходимостью этого нововведения. Мне кажется, все уже поняли истинный замысел предлагаемых мной изменений, что я борюсь не за права курильщиков, а за чистый воздух в общественных пространствах», - заявил депутат журналистам.
«Конечно, курильщики имеют право на человеческое отношение. Хотя борьбой с ними власть отвлекает от пенсионной реформы», - комментируют российские пользователи Сети.
Дмитрий Санников