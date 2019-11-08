Кандидат на кресло мэра Уссурийска потерялся

Кандидат на мэрское кресло Уссурийска член партии КПРФ и депутат местной городской думы Александр Шестун не пришел на первый этап конкурсной комиссии, где сообщалось о допуске кандидатов, сообщает DEITA.RU.

Первый этап прошел во вторник, 5 ноября, по его итогам все кандидаты подавшие документы были допущены до второго этапа (собеседования – Прим. ред.), которое состоится в понедельник, 11 ноября. Как рассказал собственный источник DEITA.RU на первый этап не явился только один кандидат – Александр Шестун.

«Комиссией были приглашены все кандидаты. В итоге пришло девять из 10 кандидатов, посетил первый этап даже претендент, которые в настоящее время проживает в Санкт-Петербурге. Не явился только Александр Шестун. Более того, любые попытки уведомить кандидата со стороны комиссии не увенчались успехом. Телефон, который он указал при подаче документов, как контактный был недоступен», – рассказал собственный источник.

В результате конкурсная комиссия направила ему уведомление по почте, в мессенджере и приглашение было оставлено на страничке городского отделения КПРФ в социальной сети Instagram. Отметим, что согласно положению именно конкурсная комиссия должна уведомить кандидата о его допуске ко второму этапу в письменной форме.

Как именно оценивать действия Александра Шестуна не понятно. Возможны разные варианты, в том числе либо он действительно находится где-то за пределами Приморья, что не смог забрать уведомление, либо заранее готовится к срыву итогов выборов. В прошлом году он уже баллотировался на пост главы Надеждинского района, тогда он каждые выходные устраивал митинги в поселке и просил хотя бы место главы Тавричанского поселения. До этого он баллотировался в местную районную думу, тогда же он успел устроить голодовку, но в думу так и не попал.

Если Александр Шестун не явится на собеседование, то конкурсная комиссия отклонит его кандидатуру. Станет ли он использовать данный повод для отмены результатов выборов вопрос открытый. Пока комиссия приложила все усилия, чтобы уведомить его о проведении второго этапа, поэтому отменить результаты выборов не получится.

Напомним, что собеседование кандидатов пройдет в понедельник, 11 ноября, по адресу улица Ленина, 101, в кабинете 312. Конкурсная комиссия состоит из восьми человек, четверо представляют городскую Думу, еще четверо губернатора Приморья.

Иван Юрьев