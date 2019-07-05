В отделении сестринского ухода Владивостокской клинической больницы №4, называемой «Дальзаводская», проводится капитальный ремонт помещения, который завершится в первые дни августа, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала главный врач медицинского учреждения Елена Новицкая, ремонтные работы проводятся на территории общей площадью почти 300 квадратных метров.

«Это отделение, которое давно не ремонтировалось, нам выделены средства из краевого бюджета, без малого 10 миллионов рублей. На комплексный капитальный ремонт, это замена кровли, сантехники, электрики, канализации, внутренняя отделка помещения, установка новых дверей, сантехнического оборудования. Строители уже поменяли кровлю, сантехнику и электрику», - отметила Елена Новицкая.

В настоящее время рабочие укладывают кафель и проводят внутреннюю отделку помещения. В некоторых местах были установлены перегородки, для расширения дверных проемов. Теперь многофункциональные кровати, на которых перемещают больных, смогут без труда передвигаться по отделению.

По словам главврача, ремонт здания не проводился последние 10 лет, однако капитальный ремонт с заменой коммуникаций и кровли проходит впервые. До ремонта в некоторых палатах проваливалась крыша, а на чердаке птицы вили гнезда.

«Ремонтные работы начались два месяца назад, планируется их завершить в начале августа. К этой дате должны завершиться строительные работы, после чего еще две недели уйдет на внутреннее убранство помещений и расстановку мебели», - отметила главврач медучреждения.

Мастер строительно-монтажных работ Александр Тихий подчеркивает, что работы ведутся по графику, и на сегодня отделочные работы завершены уже на 80%

«Из работ, относящихся к электричеству, нам осталось установить светильники и розетки. В принципе мы идем к финишу, планируем завершить работы в срок. Из оставшейся части нам необходимо натянуть потолки во влажных помещениях, где уже установлен кафель. В остальных помещениях также необходимо сделать потолки. Пол в некоторых местах выровнять, а после постелить фанеру и линолеум. Ежедневно на объекте работает порядка 10 рабочих», - рассказал мастер строительно-монтажных работ.

По словам начальника медицинской части поликлиники Натальи Дицель, в отделении в среднем размещается до 30 пациентов. Здесь проходят лечение больные, которым требуется паллиативная помощь, а также пациенты в последних стадиях онкологических болезней.

«После ремонта здесь откроется зал психологической разгрузки, там будет создана уютная атмосфера. Пока мы прорабатываем дизайн комнаты и думаем, какую мебель туда установить и чем украсить стены», - рассказала Наталья Дицель.

Отметим, что после завершения ремонтных работ в отделении будет закуплено новое оборудование. Следует подчеркнуть, что отделение сестринского ухода этой больницы очень часто помогает приморцам, попавшим трудную жизненную ситуацию. Специалисты не только оказывают медицинскую помощь, но и часто дают второй шанс на жизнь - помогают восстановить документы и найти родственников.

Иван Крышан