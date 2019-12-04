Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство

Капитан 1 ранга ТОФ из Владивостока получил судебный приговор за вымогательство взяток, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в военном СУ России, капитан обнаружил 10 тонн излишков топлива на одном из подведомственных кораблей во время ревизии. Далее, не проверив достоверность данных, руководитель потребовал у ответственного инженера взятку «за молчание», пригрозив служебными проблемами.

«Когда инженер передавал ему первую долю взятки – сорок тысяч, капитана задержали», - отметили в ведомстве.

Следствие установило, что офицер не первый раз брал взятки – ранее они были более мелкими и составляли суммы до 10 тысяч рублей – также за молчание о нарушениях со стороны подчиненных.

Суд вынес приговоры по трем статьям. В совокупности теперь уже экс-капитана оштрафовали на 2,6 млн рублей и применили ряд служебных санкций.

Напомним, что в июле этого года в Приморье прогремело уголовное дело за крупную взятку, полученную главой поселка Новошахтинский. При посредничестве местного депутата глава поселения получил взятку – 600 тысяч рублей – за гарантию победы в земельном аукционе.

Александра Маслова