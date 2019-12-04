Новости
Ипотеку под смешные проценты обещает Центробанк россиянам
4 Декабрь 2019, 18:30
«Мы просто умрем» - жители поселка протестуют против закрытия больницы
4 Декабрь 2019, 18:30
Юная скрипачка из Приморья выступит на международном конкурсе
4 Декабрь 2019, 18:28
Приморские парламентарии упростили правила для малого бизнеса
4 Декабрь 2019, 18:05
Госдума всерьез взялась за дачников
4 Декабрь 2019, 18:00
Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство
4 Декабрь 2019, 17:45
Зеленые зоны приводят в порядок в Уссурийске
4 Декабрь 2019, 17:39
Депутаты обсудили строительство ВКАД
4 Декабрь 2019, 17:35
Капитана 1 ранга оштрафовали на миллионы за вымогательство
Капитан 1 ранга ТОФ из Владивостока получил судебный приговор за вымогательство взяток, сообщает DEITA.RU.
Как сообщили в военном СУ России, капитан обнаружил 10 тонн излишков топлива на одном из подведомственных кораблей во время ревизии. Далее, не проверив достоверность данных, руководитель потребовал у ответственного инженера взятку «за молчание», пригрозив служебными проблемами.
«Когда инженер передавал ему первую долю взятки – сорок тысяч, капитана задержали», - отметили в ведомстве.
Следствие установило, что офицер не первый раз брал взятки – ранее они были более мелкими и составляли суммы до 10 тысяч рублей – также за молчание о нарушениях со стороны подчиненных.
Суд вынес приговоры по трем статьям. В совокупности теперь уже экс-капитана оштрафовали на 2,6 млн рублей и применили ряд служебных санкций.
Напомним, что в июле этого года в Приморье прогремело уголовное дело за крупную взятку, полученную главой поселка Новошахтинский. При посредничестве местного депутата глава поселения получил взятку – 600 тысяч рублей – за гарантию победы в земельном аукционе.
Александра Маслова