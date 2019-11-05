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Капремонт не оправдал себя: износ жилфонда увеличивается

Ремонт, капремонт, одноэтажное здание, строительные леса

Счетная палата РФ провела анализ региональных программ по капитальному ремонту, результаты оказались неутешительными, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно отчету объем жилого фонда, который имеет износ выше 66%, за последние годы только увеличился. Если в 2014 году насчитывалось порядка 89 тысяч многоквартирных домов с износом более 70%, то в 2017 году эта цифра превысила 111 тысяч многоквартирных домов.

Во время анализа специалисты Счетной палаты выявили несколько ошибок, одна из основных региональные программы формируются в каждом регионе на усмотрение властей, а не по единому порядку. Также нет системы учета жилфонда. Данный пробел позволяет местным властям и УК давать недостоверные данные о состоянии жилищного фонда. Также постоянно в программу включают аварийное жилье ремонт, которого экономически невыгоден. За два года было выявлено 10 тысяч подобных домов.

В прошлом году план по проведению капремонта был выполнен только на 78%. По мнению аудиторов, проблема обусловлена тем, что региональные власти не следят за выполнением работ, а также вопросы возникают в долгих конкурсных процедурах. При этом планы на ремонт пишутся в основном на три года вперед.

Еще одной проблемой капитального ремонта в стране представитель счетной назвал слишком маленькие взносы от граждан. В этом году на начало года только на 55% были обеспечены деньгами региональные фонды. Как подчеркнул аудитор, региональные власти устанавливают платеж, который в два раза меньше экономически целесообразного.

Напомним, что в этом году региональный фонд капитального ремонта возглавил бывший мэр Находки Андрей Горелов. В следующем году в столице ДФО под ремонт должны попасть 130 домов.

Иван Юрьев

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