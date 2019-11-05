Капремонт не оправдал себя: износ жилфонда увеличивается

Счетная палата РФ провела анализ региональных программ по капитальному ремонту, результаты оказались неутешительными, сообщает DEITA.RU.

Так, согласно отчету объем жилого фонда, который имеет износ выше 66%, за последние годы только увеличился. Если в 2014 году насчитывалось порядка 89 тысяч многоквартирных домов с износом более 70%, то в 2017 году эта цифра превысила 111 тысяч многоквартирных домов.

Во время анализа специалисты Счетной палаты выявили несколько ошибок, одна из основных региональные программы формируются в каждом регионе на усмотрение властей, а не по единому порядку. Также нет системы учета жилфонда. Данный пробел позволяет местным властям и УК давать недостоверные данные о состоянии жилищного фонда. Также постоянно в программу включают аварийное жилье ремонт, которого экономически невыгоден. За два года было выявлено 10 тысяч подобных домов.

В прошлом году план по проведению капремонта был выполнен только на 78%. По мнению аудиторов, проблема обусловлена тем, что региональные власти не следят за выполнением работ, а также вопросы возникают в долгих конкурсных процедурах. При этом планы на ремонт пишутся в основном на три года вперед.

Еще одной проблемой капитального ремонта в стране представитель счетной назвал слишком маленькие взносы от граждан. В этом году на начало года только на 55% были обеспечены деньгами региональные фонды. Как подчеркнул аудитор, региональные власти устанавливают платеж, который в два раза меньше экономически целесообразного.

Напомним, что в этом году региональный фонд капитального ремонта возглавил бывший мэр Находки Андрей Горелов. В следующем году в столице ДФО под ремонт должны попасть 130 домов.

Иван Юрьев