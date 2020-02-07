Карантин Diamond Princess продлен на 2 недели из-за коронавируса

Карантин круизного лайнера Diamond Princess продлен на две недели, российские пассажиры судна жалуются на условия проживания, сообщает ИА DEITA.RU.



В связи с выявлением на борту лайнера пассажира из Китая, зараженного коронавирусом, судно поместили на карантин в порту города Иокогама.

Согласно последним данным, число зараженных превысило 60 человек. Как сообщает NHK, после последних тестов еще 41 пассажир добавились к списку больных. Карантин продлен на две недели и будет действовать как минимум до 20 февраля.

На борту находится около 3700 человек - пассажиры и члены экипажа. По данным посольства России в Японии, среди граждан России, запертых на судне, заболевших нет.

Между тем в соцсетях российские пассажиры жалуются на недостаток питьевой воды на лайнере. Ее регулярно подвозят, но запасов все равно не хватает. Чтобы утолить жажду, люди использую растаявший лед.

«Виновником» карантина стал гражданин Китая, который путешествовал на лайнере с 20 по 25 января, потом сошел с борта в Гонконге. Все заболевшие пассажиры направлены в больницу префектуры Канагава.

Отметим, Diamond Princess в прошлом году уже в десятый раз зашел во Владивосток. На борту лайнера сейчас находится девушка из Владивостока по имени Лариса. Ранее интервью с ней опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

Лариса рассказала, что в целом обстановка спокойная, россияне регулярно общаются с родственниками через интернет, иногда людям разрешают выйти на палубу подышать свежим воздухом. Однако недостаток воды пассажирка тоже отметила в интервью телеведущей.

Василий Кучин