Карантин отобрал у хабаровчан любимый праздник

Жители Хабаровска не смогут с привычным размахом отпраздновать день рождения своего города из-за коронавирусных ограничений, сообщает ИА DEITA.RU.



Столица Хабаровского края отмечает День города 31 мая. Мэрия уже заявила, что ни многотысячного шествия, ни арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», ни даже концертов в этом году можно не ждать.

«Это непростое решение, ведь День города – один из самых любимых праздников хабаровчан. Но отменить массовые мероприятия просто необходимо. Неизвестно, какой будет ситуация с заболеваемостью к концу мая, но очевидно, что любое скопление народа является фактором, повышающим угрозу заражения», – прокомментировал грустную новость глава города Сергей Кравчук.

Городская администрация пообещала провести хотя бы часть мероприятий в онлайн формате, используя YouTube и соцсети. Таким образом будут перенаправлены выделенные из бюджета «праздничные» деньги.