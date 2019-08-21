Массово гибнут животные, сообщает DEITA.RU.



В одном из районов Приморского края объявлен карантин. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю, карантин введен в Надеждинском районе.

Как сообщили представители ведомства, причина карантина – вспышка чумы свиней в районе. Этот вирус неизбежно приводит к гибели животных, но для человека, к счастью, неопасен.

Сейчас специалисты ликвидируют очаги инфекции и делают все возможное, чтобы болезнь не распространялась.

Елена Миронова