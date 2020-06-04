telegr wh call

Новости

«Карантинные» выходные заставят отработать в субботу: адвокат дала разъяснения

4 Июнь 2020, 21:30

Целый комплекс мер безопасности разрабатывают для ЕГЭ

4 Июнь 2020, 21:15

Треть горожан сэкономят на отпуске в этом году в России

4 Июнь 2020, 20:45

Размер имеет значение: россияне стали выбирать «побольше»

4 Июнь 2020, 20:15

Самоизоляция шопоголику не помеха: у половины россиян траты в пандемию не сократились

4 Июнь 2020, 19:45

Есть, путешествовать, жить: в формате телемоста состоится онлайн-сессия ВЭФ о развитии гастротуризма

4 Июнь 2020, 19:32

Автопром в кювете: крах отрасли признали и в Кремле

4 Июнь 2020, 19:30

Платье от Путина перевернуло жизнь дальневосточного села

4 Июнь 2020, 19:30

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

«Карантинные» выходные заставят отработать в субботу: адвокат дала разъяснения

люди

Юрист напомнила и о серьезных штрафах

Долгий режим нерабочих дней, объявленный в марте президентом, осчастливил многих бюджетников: у людей неожиданно выдался своеобразный отпуск с сохранением зарплаты. Только вот в начале июня новостные заголовки заставили понервничать. СМИ стали пугать, что теперь за каждый день отдыха людям придется отрабатывать и по субботам.

В публикациях даже сообщали о режиме работы – с 8.00 до 16.30, с перерывом на обед. Многие россияне действительно испугались. Адвокат Юлия Дубинина в своей публикации в Инстаграм объяснила, кому стоит бояться.

Оказалось, что такой приказ действительно существует. Только вот работать по субботам будут бюджетники не из России, а из Молдовы. 

«Но ведь что характерно. Не все интернет издания разобрались в географии и истерят по чем зря в новостной ленте. А за распространение фейков, между прочим, у нас ответственность. Так что бдим, не паникуем и непроверенной информации не доверяем», – написала юрист, напомнив россиянам о серьезных штрафах за распространение фейков о коронавирусе.

Читайте также:

Министры рассказали, когда заработают кинотеатры и спортивные школы

Решение Путина насчет 1 июля порадует россиян

Россиян ожидают продолжительные выходные в середине июня

Елена Миронова

Популярное

Часть россиян не сможет оформить правый руль во Владивостоке

Некоторых россиян могут освободить от НДФЛ

Выпускники Приморья не смогут пересдать ЕГЭ этим летом

При взимании долгов с россиян появится важное условие
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...