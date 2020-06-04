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«Карантинные» выходные заставят отработать в субботу: адвокат дала разъяснения
Юрист напомнила и о серьезных штрафах
Долгий режим нерабочих дней, объявленный в марте президентом, осчастливил многих бюджетников: у людей неожиданно выдался своеобразный отпуск с сохранением зарплаты. Только вот в начале июня новостные заголовки заставили понервничать. СМИ стали пугать, что теперь за каждый день отдыха людям придется отрабатывать и по субботам.
В публикациях даже сообщали о режиме работы – с 8.00 до 16.30, с перерывом на обед. Многие россияне действительно испугались. Адвокат Юлия Дубинина в своей публикации в Инстаграм объяснила, кому стоит бояться.
Оказалось, что такой приказ действительно существует. Только вот работать по субботам будут бюджетники не из России, а из Молдовы.
«Но ведь что характерно. Не все интернет издания разобрались в географии и истерят по чем зря в новостной ленте. А за распространение фейков, между прочим, у нас ответственность. Так что бдим, не паникуем и непроверенной информации не доверяем», – написала юрист, напомнив россиянам о серьезных штрафах за распространение фейков о коронавирусе.