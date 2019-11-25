Каратисты Арсеньева повысили свое мастерство благодаря сенсею

Арсеньевские каратисты прошли осеннюю аттестацию у бранч-чифа Тоштемира Тиллаева, носителя черного пояса третьего дана по киокусинкай, сообщили DEITA.RU в отделении соответствующей спортивной федерации на Севере Приморья.

На сборах сенсей провел мастер-класс, а также отработал базовый кихон, ката и связки. Всего аттестацию у мастера прошли 30 человек. В Арсеньеве прошли кю-тесты, на которых спортсмены продемонстрировали свою технику, физическую подготовку и гибкость. Повысили свою квалификацию по киокусинкай носители белого пояса до 5 кю.

Тестирование проходило в течение трех-четырех часов, в ходе которых участники экзамена выполнили все необходимые программы на очередные кю. На аттестации также присутствовали родителей юных каратистов, которые демонстрировали свое мастерство перед Тоштемиром Тиллаевым.

Впереди у арсеньевских каратистов – открытое первенство города, на которое приедут около 15 команд из различных городов не только Приморского, но и Хабаровского края. Отметим, поддержка спортсменам, выступающим на краевых соревнования, оказывается в рамках государственной программы Приморья «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

По окончании аттестации Тоштемир Тиллаев выразил большую благодарность за популяризацию каратэ-киокусинкай в Арсеньеве своим коллегам – сенсею Беху и семпаю Тюрину.