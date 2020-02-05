Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

Первая партия китайской овощной продукции, поставленной в Приморский край, пересекла границу России, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает телевидение Суйфэньхэ, три китайских компании-экспортера подготовили на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции и рассчитывали начать поставки в Россию с 31 января, когда должен был заработать погранпереход. Но российская сторона в связи с коронавирусной инфекцией в Китае, приняла решение закрыть пункты пропуска, а задержка в поставках могла привести к тому, что вся продукция на складах сгниет.

Сейчас для движения большегрузов открыли границу между Приморьем и Китаем. В правительстве региона назвали ранее введенный запрет нецелесообразным, потому что коронавирус быстро распадается, находясь вне человека. Данный шаг позволит избежать дефицита овощей в регионе, который образовался в первые дни февраля.

Следует отметить, что не всю партию съедят приморцы – часть китайских овощей будет направлена в Амурскую область.

«В этот раз мы отправляем в Россию партию в около 65 контейнеров с овощами и фруктами стоимостью в районе 13 млн юаней (1,857 млн долларов США). Если бы мы не смогли отправить в Приморский край эту партию сельхозпродукции, наша компания и наши клиенты понесли бы значительные убытки. Мы очень благодарны Управлению коммерции провинции Хэйлунцзян, Харбинской таможне и ведомствам в Суйфэньхэ за то, что они оказали нам поддержку в такой сложный для нас момент», заявила в интервью телеканалу гендиректор Суйфэньхэской торговой компании «Ланьян» Ван Яньдун.