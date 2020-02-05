telegr wh call

Новости

Зараженный коронавирусом лайнер заходил во Владивосток

5 Февраль 2020, 14:20

Пьяный приморец насмерть сбил пенсионерку на тротуаре

5 Февраль 2020, 14:00

Спортивное Приморье едва не осталось без команд

5 Февраль 2020, 13:40

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

5 Февраль 2020, 13:20

Плохие дороги обернулись денежными потерями для коммунальщиков Артема

5 Февраль 2020, 13:00

Верховный суд защитил уволенную за прогул женщину

5 Февраль 2020, 12:40

ГИБДД возвращается в техосмотр

5 Февраль 2020, 12:20

Бывший заместитель Медведева возглавил Почту России

5 Февраль 2020, 12:00

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Караван с китайскими овощами пересек границу Приморья

суй

Не всю партию съедят приморцы – часть китайских овощей будет направлена в Амурскую область

Первая партия китайской овощной продукции, поставленной в Приморский край, пересекла границу России, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает телевидение Суйфэньхэ, три китайских компании-экспортера подготовили на своих складах 1 858 тонн сельхозпродукции и рассчитывали начать поставки в Россию с 31 января, когда должен был заработать погранпереход. Но российская сторона в связи с коронавирусной инфекцией в Китае, приняла решение закрыть пункты пропуска, а задержка в поставках могла привести к тому, что вся продукция на складах сгниет.

Сейчас для движения большегрузов открыли границу между Приморьем и Китаем. В правительстве региона назвали ранее введенный запрет нецелесообразным, потому что коронавирус быстро распадается, находясь вне человека. Данный шаг позволит избежать дефицита овощей в регионе, который образовался в первые дни февраля. 

Следует отметить, что не всю партию съедят приморцы – часть китайских овощей будет направлена в Амурскую область.

«В этот раз мы отправляем в Россию партию в около 65 контейнеров с овощами и фруктами стоимостью в районе 13 млн юаней (1,857 млн долларов США). Если бы мы не смогли отправить в Приморский край эту партию сельхозпродукции, наша компания и наши клиенты понесли бы значительные убытки. Мы очень благодарны Управлению коммерции провинции Хэйлунцзян, Харбинской таможне и ведомствам в Суйфэньхэ за то, что они оказали нам поддержку в такой сложный для нас момент», заявила в интервью телеканалу гендиректор Суйфэньхэской торговой компании «Ланьян» Ван Яньдун.

Читайте также:

Правительство готовится ввести карантин на продукты из Китая

Жители Владивостока смогут приобрести приморские овощи на городской ярмарке

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

Дмитрий Санников

Популярное

Массовые отключения холодной воды грядут во Владивостоке

Рейсовый автобус пострадал в жестком ДТП на мосту

Мужчине на внедорожнике сочувствуют в соцсетях во Владивостоке

Кубай предрек оттепель в Приморье
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...