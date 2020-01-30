Карма: полицейских по делу Голунова хотят посадить за хранение наркотиков

Их обвиняют в фальсификации доказательств – подбрасывании журналисту Голунову наркотиков, сообщает DEITA.RU.



Следственный комитет предъявил бывшим сотрудникам МВД, задержанным по делу Голунова, обвинение. РБК со ссылкой на Басманный суд сообщает, что пяти полицейским, которые работали в московской полиции и вели дело журналиста, предъявили обвинения в хранении наркотиков.

В Следственном комитете требуют заключить всех бывших полицейских под стражу. Помимо обвинения в приобретении наркотических веществ полицейских обвиняют в превышении должностных полномочий с превышением тяжких последствий и фальсификации доказательств. По версии следователей, они незаконно приобрели наркотики, которые позже подкинули Ивану Голунову.

О том, что дело в отношении полицейских наконец возбудили, стало известно на пресс-конференции Путина. Летом 2019 года журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы. Его обвинили в хранении наркотиков. Массовые митинги и пикеты в поддержку журналиста повлияли на дело – доказательства пересмотрели и отпустили журналиста из зала суда.

Елена Миронова