Карнавала не будет: Илья Лагутенко закрыл «Мумий Тролль бар» навсегда

Об этом музыкант написал в Instagram группы, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Лагутенко, худшие опасения подтвердились, и «карнавала не будет».

Московский бар на Тверской должен быть освобожден до 15 августа текущего года. Всему виной - коронавирусная инфекция. Бар будет закрыт по инициативе арендодателя. Судьба владивостокского филиала заведения на данный момент не известна.

«Мумий Тролль Бар» был одной из главных площадок для выступления российских и зарубежных артистов. На сцене выступали Therr Maitz, Валерий Сюткин, Обе Две, Вячеслав Бутусов и многие другие известные артисты.

Владивостокский бар, расположенный на улице Пограничной, с 2013 года неизменно является площадкой для проведения фестиваля V-ROX и выступления местных музыкантов. Правда, концепция заведений в Москве и Владивостоке несколько отличается.

Если московский МТ-бар оправдывает свое изначальное назначение, как площадки для выступления музыкальных коллективов, то владивостокский - лишь отчасти. Ввиду отсутствия широкой музыкальной культуры в городе, бар давно стал скорее ночным клубом.

Тем не менее, он по-прежнему остается одним из любимых мест отдыха горожан. О судьбе филиала во Владивостоке DEITA.RU сообщит позднее.