Карта «Мир» расширяет границы, ограничивая льготников

Согласно поправкам к закону «О национальной платежной системе», которые вступают в силу с 30 января 2020 года, все социальные выплаты будут перечисляться только на карту «Мир», сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».



Организацию данного мероприятия берут на себя банки. Теперь для получения клиентами бюджетных денег, им необходимо выдавать только национальные платежные инструменты, в частности карту «Мир». Но если клиент уже получает социальные выплаты на карту, работающую по международной системе, то ею можно воспользоваться до окончания срока действия карты, после чего она будет заменена на карту с национальной системой.

На данный момент россияне уже получают льготные выплаты на национальную карту. К ним относятся выплаты студентам, пенсионерам, в том числе военным и силовых структур, зарплаты сотрудников органов местных властей, детские пособия, выплаты по безработице, жертвам радиации и ряд других.

Теперь список бюджетных выплат, обязательных для перевода только на национальные карты, пополнят все виды государственной поддержки, социальной помощи и льгот, в том числе проезд на общественном транспорте.

Ирина Елкина