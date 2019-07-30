Масштаб проблемы президенту озвучил глава ФАС Игорь Артемьев во время личной встречи в кремле, сообщает DEITA.RU.

По его словам, картели - большое зло: ценовые сговоры в России наносят ущерб, соизмеримый с 2 процентами ВВП.

Артемьев назвал наиболее наполненные заговорщиками отрасли. Ими оказались фармацевтика и дорожное строительство. Девяносто процентов государственных торгов в этих сферах - картельные сговоры, заявил он.

Артемьев рассказал, что ФАС уже разработала новый закон по борьбе с картелями. Их уже одобрил бизнес, получена поддержка правительства, и скоро закон обсудят в Госдуме – уже этой осенью. Это станет «временем расплаты». Но, опять же, для Артемьева важна конкретная личная поддержка Владимира Путина.

Нечистыми на руку оказались не только российские компании. Так, по информации на сайте ФАС, в стране выявлены картельные сговоры с участием иностранных коммерческих организаций.

Титаны бизнеса заключают соглашения, направленные на получение сверхприбыли. Страдают от этого бюджет и простые потребители.

Самый резонансный случай раскрытия картеля в России датируется 2016 годом. Тогда десятки текстильных компаний объединились в сговоре на покупку униформы российских силовых структур на сумму в 3,5 миллиарда рублей.

Девяносто компаний признали виновными в сговоре. Наказания получили руководители крупнейших фабрик: «Оптима», «Парижская коммуна», «Балтийская мануфактура», «Одежда и Мода» и ГУП «Бисер» из Ивановской области.

Картельный сговор также стал причиной тюремного срока для экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Он был признан виновным в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, оштрафован на 500 миллионов рублей и приговорен к 15 годам колонии строгого режима.

Действия Пушкарева, его родственников и компании "Востокцемент" привели к причинению МУП "дороги Владивостока" ущерба в размере более 100 миллионов рублей и кредиторской задолженности на сумму более 600 миллионов рублей.

Василий Кучин