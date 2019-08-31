Подлинные картины итальянских мастеров, а также живописные, графические и скульптурные копии, выполненные итальянскими художниками можно увидеть во Владивостоке. 30 августа в Приморской государственной картинной галерее открылась выставка западноевропейской живописи «Итальянская коллекция Приморской галереи». Работы итальянских мастеров галерея показывает в преддверии открытия первой в истории Приморья выставки шедевра Сандро Боттичели «Мадонна делла Лоджиа» из галерей Уффици (Флоренция, Италия).

Шедевр уже прибыл во Владивосток и будет представлен на Восточном экономическом форуме на острове Русском. Жители и гости Владивостока смогут увидеть Мадонну Боттичели в залах Приморской картинной галереи с 8 сентября, сообщает DEITA.RU.

Италия подарила миру великолепную школу живописи. Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Сандро Боттичели, Тициан Веселлио… Итальянская школа стала образцом и фундаментом европейского искусства. Приморская картинная галерея обладает коллекцией великолепных образцов живописи итальянских мастеров, написанных в разные временные периоды. Это оригинальные полотна – Якопо Пальмо Младшего, Джованни Паоло Паннини, Луки Джордано, Гауденцио Феррари, Леонадро Бассано и многих других. Копии с полотен титанов эпохи Возрождения - Рафаэля Санти, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичели выполненные итальянскими мастерами кисти в стародавние времена. Есть в коллекции и картины, написанные в более поздний период.

Большинство художественных произведений, представленных на выставке прибыли во Владивосток в начале 30-х годов прошлого века из коллекций Государственного Эрмитажа, Павловского дворца, Музея изящных искусств (ныне - Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина). Некоторые работы были приобретены у частных коллекционеров.

Картину знаменитого итальянского художника Сандро Боттичели «Мадонна делла Лоджиа» из коллекции галерей Уффици (Флоренция, Италия) можно будет увидеть в Парадном зале Приморской картинной галереи с 8 сентября. Выставка продлится до 6 ноября.

Ирина Павленко