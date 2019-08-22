Цикл выставок «Художники-юбиляры» проводит Приморская картинная галерея. Каждый месяц в Оливковом зале первого этажа Главного здания галереи выставляется картина одного из значимых приморских художников. Вход на выставку одного приморского шедевра свободный. До 15 сентября можно увидеть натюрморт «Ирисы» - работу известного приморского мастера, члена Союза художников России, Виктора Убираева, сообщает DEITA.RU.

Работа редкая. Виктор Убираев в основном работает в жанре пейзажа. Для тех, кто хорошо знаком с работами мастера, возможно, он откроется совершенно с новой стороны. Декоративный натюрморт «Ирисы», выполненный в технике пастель, создан художником в 1989 году.

Проект «Художники-юбиляры» - дань мастерам. Так картинная галерея поздравляет с юбилейным днём рождения людей сделавших немало для развития искусства Дальнего Востока. И одновременно, это ещё одна возможность познакомить зрителей с творчеством приморских художников. В запасниках Приморской картинной галереи хранится большая коллекция художественных работ созданных мастерами Приморья. Этой коллекцией картинная галерея очень гордится и старается, по мере возможного, как можно чаще знакомить зрителей с творческим наследием.

Картину «Ирисы» можно увидеть по адресу: Владивосток, ул. Алеутская, 12. Первый этаж, Оливковый зал. Приморская государственная картинная галерея.

Ирина Павленко