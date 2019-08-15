Картину выдающегося итальянского художника эпохи Возрождения Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа» из собрания итальянской Галерей Уффици (Флоренция) впервые представят в России. Во время прохождения V Восточного экономического форума картина будет представлена на острове Русский, а затем её смогут увидеть жители и гости Владивостока в Приморской государственной картинной галерее, сообщает DEITA.RU.

Сандро Боттичелли (1445–1510) – итальянский живописец, один из значимых художников эпохи Возрождения. Представитель флорентийской школы живописи. «Мадонна делла Лоджиа» одна из его ранних работ. Картина написана маслом на дереве в 1467 году. Мадонна с младенцем изображены на фоне лоджии, отсюда и появилось название картины.

В работе Боттичелли, которую можно будет увидеть во Владивостоке, Мадонна крепко прижимает к себе Младенца касающегося её щеки. Такой тип изображения считается самым эмоциональным и интимным в изображении Богоматери. В русской иконописи самым ярким примером такого рода является «Владимирская Богоматерь».

Увидеть картину «Мадонна делла Лоджиа» в Парадном зале Приморской государственной картинной галереи можно будет с 8 сентября по 6 ноября 2019 года. До этого, 4 и 5 сентября, её представят участникам Восточного экономического форума. Это событие станет главным культурным событием ВЭФ. После Владивостока произведение кисти Сандро Боттичелли отправится в Санкт-Петербург. Картину ожидают на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Выставочный проект, проходит под патронатом и при поддержке Посольства Италии в Москве. Организован Галереями Уффици, Приморской государственной картинной галерей во Владивостоке и Государственным Эрмитажем совместно с компанией «Мондо Мостре» и при содействии фонда Росконгресс. Благодаря инициативе Генерального партнера проекта – ПАО Сбербанк – доступ к шедевру Боттичелли получат также незрячие и слабовидящие люди: вместе с оригинальным полотном будет выставлена тактильная копия картины и предоставлен специальный аудиогид.

Ирина Павленко