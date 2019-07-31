С сегодняшнего дня, тридцать первого июля, на официальном сайте ГИБДД появился интерактивный раздел с картой и сведениями обо всех поджидающих автолюбителей камерах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Свободную Прессу».

Теперь информация о каждой установленной камере фиксации и ее местонахождении будет появляться на сайте. Участники дорожного движения смогут увидеть полную картину на дорогах, если иметь в виду места размещения комплексов автоматической фотовидеофиксации, а разработчики навигационных приложений получат возможность использовать такую информацию в своей работе.

Раздел сайта появился после слов президента страны о том, что камеры фиксации не нужно прятать. Они нужны не для того, чтобы штрафовать водителей исподтишка, а для обеспечения безопасности на дорогах.

Анастасия Туркова