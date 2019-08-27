Единые стандарты школьной формы предложил ввести в стране депутат Государственной Думы Виталий Милонов, сообщает DEITA.RU.

По предложению депутата, направленному в адрес министра просвещения России Ольги Васильевой, необходимо вводить единую школьную форму с учетом особенностей регионов страны.

По мнению Милонова, в Санкт-Петербурге для мальчиков можно было бы предусмотреть картузы и френчи, а для девочек - передники и платья. Связывает это депутат с историей дореволюционного города.

Как считает депутат, единая школьная форма может снизить финансовую нагрузку на семьи. Также в числе положительных моментов, парламентарий отмечает единообразие внешнего облика учащихся и помощь в воспитании молодого поколения в части бережного отношения к родной истории и традиций.

Накануне стало известно, что качество школьной формы по всей стране проверят активисты партии «Единая Россия». Как считают единороссы, нарушением будет, в том числе и продажа школьной формы с маркировкой в составе подкладки или верха «100% полиэстер», так как такая ткань не обеспечивает требование к впитыванию влаги и не безопасна для ношения детьми.

Дмитрий Санников