Запрет может коснуться получения льгот на проезд и продукты питания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Карты самых популярных международных платёжных систем Visa и Mastercard могут запретить использовать в России для получения некоторых видов льгот.

Изменения, которые вскоре рассмотрят депутаты Госдумы, предполагают, что запрет на использование иностранных платёжных систем должен распространиться на льготы на питание и на проезд для социально незащищенных групп граждан.

Дмитрий Шевченко