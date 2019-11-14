Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд

Во всех крупных городах страны объявляется масштабная проверка водителей и авто, сообщает DEITA.RU.



В России намечается еще один масштабный рейд от ГИБДД – «Перехват». С пятницы по воскресенье на дороги будут выходить инспекторы ДПС с проверками. Попасть на нее может каждый водитель.

Как правило, осенью ГИБДД чаще проводят свои рейды – в города возвращаются те, кого долго не было: шансы поймать нарушителей возрастают.

Вот на что будут обращать внимание ДПС:

Пропуск пешеходов

Парковка: не только под знаками, но и на газонах и тротуарах

Тонировка

Наличие ОСАГО

Алкогольное опьянение





Елена Миронова