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Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд

ДПС ГИБДД ГАИ

Во всех крупных городах страны объявляется масштабная проверка водителей и авто, сообщает DEITA.RU.

В России намечается еще один масштабный рейд от ГИБДД – «Перехват». С пятницы по воскресенье на дороги будут выходить инспекторы ДПС с проверками. Попасть на нее может каждый водитель.

Как правило, осенью ГИБДД чаще проводят свои рейды – в города возвращаются те, кого долго не было: шансы поймать нарушителей возрастают.

Вот на что будут обращать внимание ДПС:

Пропуск пешеходов

Парковка: не только под знаками, но и на газонах и тротуарах

Тонировка

Наличие ОСАГО

Алкогольное опьянение


Елена Миронова

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