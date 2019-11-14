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Касается каждого водителя: ГИБДД проводит новый рейд
Во всех крупных городах страны объявляется масштабная
проверка водителей и авто, сообщает DEITA.RU.
В России намечается еще один масштабный рейд от ГИБДД – «Перехват». С пятницы по воскресенье на дороги будут выходить инспекторы ДПС с проверками. Попасть на нее может каждый водитель.
Как правило, осенью ГИБДД чаще проводят свои рейды – в города возвращаются те, кого долго не было: шансы поймать нарушителей возрастают.
Вот на что будут обращать внимание ДПС:
Пропуск пешеходов
Парковка: не только под знаками, но и на газонах и тротуарах
Тонировка
Наличие ОСАГО
Алкогольное опьянение
Елена Миронова