Новости
Александр Ролик вошел в топ спикеров Заксобраний
24 Январь 2020, 14:20
Роспотребнадзор просит россиян не ездить в Китай
24 Январь 2020, 14:00
«Кашляют на мясо» - уличный торговец возмутил приморцев
24 Январь 2020, 13:35
Дальневосточный аэропорт закрыт по соображениям безопасности
24 Январь 2020, 13:20
Tele2 – самый быстрорастущий оператор в мире
24 Январь 2020, 13:10
Чиновников проверят по методичке Медведева
24 Январь 2020, 13:00
Нарушители земельного закона заплатили 6 млн рублей в Приморье
24 Январь 2020, 12:40
Apple может уйти из России: что ждать от закона о предустановке российского софта
24 Январь 2020, 12:20
«Кашляют на мясо» - уличный торговец возмутил приморцев
Фото с торговцем, продающим мясо с машины прямо у здания детской поликлиники во Владивостоке, возмутило горожан, сообщает DEITA.RU.
На фото, присланных очевидцем, видно, что мясо кусками просто лежит в кузове автомобиля. Расположился торговец прямо на входе в детскую поликлинику.
«Там повсюду больные ходят. Подходят, просто мимо идут – чихают прямо на мясо. Полная антисанитария», - отмечают очевидцы.
«Мясо ничем не прикрыто, без холодильной установки, без ничего. Просто валяется в кузове, а кругом больные ходят, дышат и чихают вокруг», - добавляют местные жители.
Отмечается, что данная поликлиника находится в районе Снеговой Пади – туда ходят за лечением дети практически всего района.
Александра Маслова