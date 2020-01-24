«Кашляют на мясо» - уличный торговец возмутил приморцев

Фото с торговцем, продающим мясо с машины прямо у здания детской поликлиники во Владивостоке, возмутило горожан, сообщает DEITA.RU.

На фото, присланных очевидцем, видно, что мясо кусками просто лежит в кузове автомобиля. Расположился торговец прямо на входе в детскую поликлинику.

«Там повсюду больные ходят. Подходят, просто мимо идут – чихают прямо на мясо. Полная антисанитария», - отмечают очевидцы.

«Мясо ничем не прикрыто, без холодильной установки, без ничего. Просто валяется в кузове, а кругом больные ходят, дышат и чихают вокруг», - добавляют местные жители.

Отмечается, что данная поликлиника находится в районе Снеговой Пади – туда ходят за лечением дети практически всего района.









Александра Маслова