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6 Декабрь 2019, 18:15

«Кашляют на мясо» - уличный торговец возмутил приморцев

мясо

Фото с торговцем, продающим мясо с машины прямо у здания детской поликлиники во Владивостоке, возмутило горожан, сообщает DEITA.RU.

 

На фото, присланных очевидцем, видно, что мясо кусками просто лежит в кузове автомобиля. Расположился торговец прямо на входе в детскую поликлинику.

 

«Там повсюду больные ходят. Подходят, просто мимо идут – чихают прямо на мясо. Полная антисанитария», - отмечают очевидцы.

 

«Мясо ничем не прикрыто, без холодильной установки, без ничего. Просто валяется в кузове, а кругом больные ходят, дышат и чихают вокруг», - добавляют местные жители.

 

Отмечается, что данная поликлиника находится в районе Снеговой Пади – туда ходят за лечением дети практически всего района.


мясо

 

Александра Маслова

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