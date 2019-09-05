В ближайшем будущем автомобилисты смогут заключать не два договора автострахования, а всего лишь один, сообщает DEITA.RU.

Сегодня Центробанк разрабатывает специальные требования, которые позволят особые условия страхования включить в договор ОСАГО.

Напомним, что ОСАГО компенсирует тот ущерб третьим лицам, который причинен в результате действий или бездействия виновника аварии. У каско принципиально другие задачи. Например, этот договор компенсирует ущерб при угоне транспортного средства или при нанесении ущерба, в том числе и виновнику аварии.

Ранее, как пишет РГ, депутаты предполагали: чтобы создать новый договор страхования, объединяющий ОСАГО и каско, придется сильно менять законодательную базу. Однако после длительных раздумий решили систему упросить — на одной стороне размещать ОСАГО, а на другой — каско.

Екатерина Брязгунова