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Кассир взяла кредиты, чтобы заплатить за кредит, взятый на кредит
Женщина слишком поздно поняла свою ошибку
Группа мошенников обманула москвичку, которая поверила их сообщениям о том, что на ее карте происходят несанкционированные действия, сообщает ИА DEITA.RU.
В столичной полиции рассказали, что в середине мая пострадавшей позвонил некий мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что кто-то оформил на нее имя кредит на сумму 500 тысяч, и списал 4 из них. Мужчина посоветовал взять ей кредит в размере 329 тысяч, чтобы погасить якобы взятый ранее.
Потерпевшая согласилась, ей пришла смс о зачислении 290 тысяч рублей – и тут же со счета списалось 90 тысяч. Позже ей позвонила некая женщина, представилась сотрудницей банка и заявила, что блокирует ее карту.
Позже пострадавшей позвонил тот же мужчина – и кассир перевела 200 тысяч рублей на счет, который тот продиктовал. Далее он заявил, что москвичка должна взять кредиты еще в трех разных банках, чтобы погасить оставшийся долг. Женщина послушно оформила их.
Общий ущерб составил 378 тысяч. После этого потерпевшая начала догадываться, что что-то пошло не так, и позвонила в полицию. Сейчас ведомство ведет проверку.