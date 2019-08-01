Кассирша украла из банка более 5,7 млн рублей
Сотрудница банка решила разжиться на служебном положении, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МВД.
Жительница Югры подозревается в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Речь идёт о более чем 5,7 миллионах рублей.
Правоохранителям уже удалось установить, что сбор этой суммы денег занял у сотрудницы целый месяц. Злоумышленница имела доступ к устройствам для выдачи денежных средств.
Примечательно, что отсутствие валюты в боксах, где она должна была находиться, женщина объясняла техническими сбоями оборудования.
В отношении кассирши возбудили уголовное дело, а саму женщину посадили под домашний арест, идёт предварительное расследование.
Дмитрий Шевченко