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Катание на тюбингах принесло очередную смерть
Женщина сильно ударилась и умерла через несколько дней,
сообщает DEITA.RU.
Очередная трагедия произошла с любителями катания с гор на тюбингах. На этот раз в Нижегородской области от серьезных травм в больнице скончалась молодая женщина.
Как сообщили в Следственном комитете региона, все произошло еще 1 января. Женщина решила съехать с горы на «ватрушке». Для катания она выбрала запрещенное место – овраг рядом с городом Павлово.
Во время спуска женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Скорая госпитализировала пострадавшую. Однако травмы оказались слишком сильными: 5 января женщина умерла.
С начала года стало известно о трех трагедиях: две женщины и один ребенок умерли от ударов во время катания на "ватрушках" с гор.
Елена Миронова