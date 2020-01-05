Катание на тюбинге со смертельным исходом потрясло Приморье

Опасная зимняя забава привела к смерти ребенка в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Несчастный случай произошел второго января в поселке Лозовый. Папа и четырехлетняя дочь отправились утром в горы, чтобы покататься на тюбинге. Во время одного из спусков «ватрушка» с девочкой со всей скорости врезалась в дерево. Ребенок получил несовместимую с жизнь черепно-мозговую травму. Смерть наступила на следующий день после ЧП в одной из больниц Партизанска.

В СУ СК по Приморскому краю рассказали, что на данный момент ведется проверка по факту случившегося. Установлено, что место, выбранное семьей для зимних забав, не было должным образом оборудовано для катания на тюбинге.

Уголовное дело пока не заведено. Следователи рассматривают сообщения очевидцев о несчастном случае, повлекшим смерть несовершеннолетнего по неосторожности.

Екатерина Цой