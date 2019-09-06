На сегодняшний день на российском рынке лекарственных препаратов сложилась такая ситуация, что катастрофа стала просто-напросто неизбежна. Эксперты подготовили список лекарств, в который вошли около семисот позиций. Все эти препараты, дорогие и не очень, качественные и нет, больше не появятся на российском рынке, сообщает DEITA.RU.

Речь идет о том, что пока российское правительство пытается сдерживать цены на лекарства, отечественные производители, понимая, что трудятся себе в убыток, перестают их производить, а иностранные — поставлять препараты на российский рынок.

Этому заявлению экспертов, есть веское подтверждение. 30 процентов тендеров государственных учреждений — аптек и больниц — остались без заявок на лекарства. Как пишет МК, за первые шесть месяцев 2019 года 47 тысяч тендеров не получили ни одной заявки на его выполнение. Только за последний год в два раза возросло количество тендеров, на которые не вышел ни один исполнитель. В общей сложности каждая четвертая закупка остается не выполненной.

Екатерина Брязгунова