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«Кататься можно» — девочка чуть не погибла на фейковых качелях
13-летняя девочка из Ставрополья разбила голову, когда упала с фейковых качелей, сообщает DEITA.RU.
Ранее мэр города Андрей Джатдоев рекомендовал качаться на них на своей странице в Instagram. «Впал в детство? Нет. Это я пока ждал приезда губернатора и замминистра строительства России Максима Егорова решил опробовать новые качели на новом сквере… Кататься можно», — написал он.
1 сентября девочка решила тоже прокатиться. А почему нет? Сам глава города рекомендовал. Она вместе с подругой и двумя мальчиками села на четырехместные качели, передает канал Mash. Однако цепь со стороны девочки оборвалась, она упала и потеряла сознание. Подруга не растерялась: вызвала скорую и позвонила матери.
Врачи обнаружили у девочки множественные переломы, ушиб мозга и контузию. В тот же день качели починили, и на них продолжили качаться дети.
Мама потерпевшей обратилась в администрацию губернатора с запросом. Через месяц пришел ответ, что это декоративные качели и являются арт-объектом и возле них висит табличка об этом. Женщина уверяет, что табличка появилась относительно недавно. Тогда, когда ее дочь получила серьезную травму, ее не было.
Материалы дела переданы в суд, а потерпевшая продолжает лечение, но уже амбулаторное. В школу вернуться пока не разрешают врачи.
Екатерина Брязгунова