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Катер с рыбаками исчез в Японском море
Приморские спасатели ищут четверых рыбаков в Ольгинском районе, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России утром в понедельник, 28 октября.
Как рассказали в управлении, рыбаки на моторной лодке отправились в море еще в субботу, 26 октября, и до настоящего времени не вернулись. Рыбалку мужчины хотели организовать в заливе Владимир, поэтому поиски будут вестись в первую очередь именно в этом районе.
Отмечается, что в поисках принимают участие 18 человек, семь единиц техники, плавсредство и даже беспилотник.
Ранее прошла информация о том, что в Приморье во время кораблекрушения были спасены восемь человек.
Екатерина Брязгунова