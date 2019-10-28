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Катер с рыбаками исчез в Японском море

море, лето, лодка

Приморские спасатели ищут четверых рыбаков в Ольгинском районе, сообщает DEITA.RU. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России утром в понедельник, 28 октября.

Как рассказали в управлении, рыбаки на моторной лодке отправились в море еще в субботу, 26 октября, и до настоящего времени не вернулись. Рыбалку мужчины хотели организовать в заливе Владимир, поэтому поиски будут вестись в первую очередь именно в этом районе.

Отмечается, что в поисках принимают участие 18 человек, семь единиц техники, плавсредство и даже беспилотник.

Ранее прошла информация о том, что в Приморье во время кораблекрушения были спасены восемь человек.

Екатерина Брязгунова

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