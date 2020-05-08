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«Катюшу» одновременно сыграли с двух берегов Тихого океана

экономика, судно, Владивосток, маяк

В пятницу, 8 мая, представители МКПП в АТР с коллегами из США провели конференцию, посвященную 75-летию Победы, сообщает ИА DEITA.RU. 

Видеоконференцию провели представители владивостокского офиса Международного конгресса промышленников и предпринимателей совместно с жителями американского города Сан-Диего, который является городом-побратимом для Владивостока. Всего в общении приняло участи более 20 человек Это российские предприниматели, историки, депутаты, американские учителя, жители Сан-Диего и генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок. 

Конференция началась в 11 утра 8 мая во Владивостоке, а в Сан-Диего было еще 18 часов 7 мая. Во время общения участники конференции обменялись теплыми словами и напомнили друг другу о вкладах обеих стран в дело победы на фашистской Германией и милитаристической Японией. Помимо этого они обменялись поздравлениями в виде исполнения песни «Катюша». Так, российская сторона продемонстрировала ролик, где известное военное произведение исполняют дети, в свою очередь американская сторона наиграла эту песню на пианино. 

Российские участники конференции поделились планами на ближайшее время и рассказали, как планируют встретить праздник, а также какую работу они провели во время подготовки к празднованию. Евгений Русецкий рассказал своим иностранным коллегам, что в центре Владивостока планируется открыть выставку со специальными стендами. 

Американцы также оценили вклад советских солдат в победу во время Второй мировой войны, отметив их заслуги во время японской кампании. Некоторые из них поделились своими воспоминаниями о посещении Владивостока. 

Генеральный консул США во Владивостоке Луис Кришок подключился к конференции из Москвы, где он находится в командировке. Он напомнил про программу «Ленд-лиза», а также совместно с Евгением Русецким, они обозначили следующие шаги общего сотрудничества. 

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