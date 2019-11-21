Кавалеровский ансамбль «Вдохновение» вновь на вершине творчества в России

Один из лучших народных ансамблей в стране – «Вдохновение» из Кавалерово – накануне стал победителем Всероссийского конкурса «Весна священная», который организовала известная балерина и актриса Илзе Лиепа в рамках всероссийского театрального марафона, сообщает DEITA.RU.

В большом зале Приморской сцены Мариинского театра актриса вручила руководителю ансамбля Наталье Лошмановой диплом гран-при и сертификат размером 50 тыс. рублей.

Илзе Лиепа отметила, что именно ансамбль «Вдохновение» стал первопроходцем театрального марафона. Организатор конкурса напомнила, что именно с приморской столицы началась серия мероприятий в сфере культуры в этом году.

Также золотыми дипломами вчера были отмечены биробиджанский ансамбль «Сюрприз», омская танцевальная школа джаз-модерна и солистка одного из кемеровских ансамблей Дана Шкуратова. Остальных участников церемонии отметили серебряными дипломами либо сертификатами за победу в заочном этапе конкурса.

После награждения участников гран-при конкурса «Весна священная» на сцене Мариинки прошел показ спектакля «Князь Владимир», в главной роли которого выступила Илзе Лиепа.

Врио вице-губернатора Наталья Бондаренко поблагодарила организаторов фонда Илзе Лиепы за предоставленную возможность для детей показать свои лучшие качества на всю Россию.