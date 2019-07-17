Власти российских регионов внесли свои предложения и инициативы по созданию специального реестра, в который внесут всех бедных россиян. Речь идет о тех гражданах, доходы которых ниже прожиточного минимума, а именно менее 10,2 тысячи рублей, сообщает ИА DEITA.RU.

Как рассказал представитель Минтруда, задача данного рейтинга — помочь властям своевременно выявить бедных граждан и своевременно принять меры по повышению их доходов.

Отмечается, что сокращать количество бедных планируется, в том числе, за счет осуществления различных мер в сферах здравоохранения, образования и занятости.

На данный момент в министерстве проводится глубокий анализ поступивших предложений.

Напомним, что, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в прошлом году количество бедных россиян уменьшилось н6а 40 тысяч человек. Сегодня нищих в России всего лишь 12,9 процента от всех граждан страны.

Екатерина Брязгунова