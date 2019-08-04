Приморский край отличился и по онкологическим заболеваниям, сообщает DEITA.RU.

Согласно данным, опубликованным Минздравом в статистических материалах «Социально значимые заболевания населения России в 2018 году», в минувшем году онкологическое заболевание было выявлено у 8 274 жителей Приморья, при этом годом ранее смертельное заболевание найдено у 7 920 приморцев. То есть число онкологических больных в Приморье растет. Всего в регионе на учете у онколога в 2018 году состояли 46 737 человек, а в 2017-м — 43 848 приморцев.

В 2018 году онкология была выявлена у 432,5 человека из ста тысяч. Что касается общей числа заболевших, то их 2443,1 человека на сто тысяч приморцев.

Население Приморского края, по официальным данным за 2018 год, составляет 1 913 037 человек, а это значит, что 2,44 процента населения региона или каждый 41 приморец больны раком.

Также среди лидеров по онкологическим заболеваниям на Дальнем Востоке являются Хабаровский и Забайкальский края. Стоит отметить, что в соседнем регионе количество выявленных заболеваний в 2018 году снизилось, что нельзя сказать о том же Приморье и Забайкалье.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что не менее печальная статистика у Приморья и по виц-инфицированным гражданам, и тем, кто страдает от туберкулеза.

Екатерина Брязгунова