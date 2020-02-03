Каждый четвертый автобус и грузовик в Приморье не прошел проверку ГИБДД

1 февраля сотрудники ГИБДД в Приморье провели акцию «Перевозчик», проверив почти 1,5 тысячи автобусов, такси и грузовых автомобилей на дорогах края, сообщает DEITA.RU.

Как отметили в ведомстве, всего за день проверку прошли 1476 единиц транспорта. Нарушений найдено 378 – то есть, практически каждый четвертый перевозчик края ездит с нарушениями.

130 шоферов автобуса привлечено к ответственности по итогам всех проверок. Основными нарушениями стали технеисправности транспорта – это и неисправности тормозной системы, и перебивки номеров шасси. Также сотрудники ГИБДД выявили ряд нарушений езды и использования ремней безопасности.

Водители грузовиков получили 116 протоколов. Трое из них везли опасные грузы. Еще семеро шоферов не имели прав необходимой для вождения грузовых авто категории.

Таксистов, которые ездили с нарушениями, оказалось 35.