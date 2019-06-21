Среди всех российских пенсионеров работает каждый пятый, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Их число равняется 9,7 миллиона человек.

По сравнению с ситуацией три года назад перемены значительны: тогда работала едва ли не половина вышедших на пенсию граждан – сорок процентов. Но стоит учесть важный момент: тогда считали даже россиян, имеющих хотя бы один рабочий день в году, что недопустимо по сегодняшним меркам. В настоящее время имеющим работу посчитают только человека, официально трудившегося как минимум квартал.

Также стоит вспомнить оптимизацию количества бюджетников после указа об увеличении заработных плат. И то, что многие трудятся не официально, желая получить зарплату и пенсию одновременно, по возможности ничего не теряя. К слову, несмотря на все предпринимаемые пожилыми людьми усилия, пенсионные выплаты все-таки остаются главным источником их дохода.

Анастасия Туркова