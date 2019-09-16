Каждый пятый россиянин останется без пенсии

Россияне останутся без приличных пенсий и в случае введения ГПП, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «URA.RU».

Как предполагают эксперты, ГПП в качестве смены ИПК станет лишь предлогом для того, чтобы платить гражданам пенсии по самому минимуму.

Этот проект разработан Минфином и должен обеспечить гражданам сохранность их накоплений. Кроме того – простимулировать самостоятельное формирование своих пенсий.

Экономический аналитик Артем Ермолаев высказал подозрение, что эта мера идет в качестве подготовки россиян к окончательной отмене пенсий. Если уже сейчас гражданам предлагают копить самим и не надеяться на государство, чего ждать еще? К тому же, не исключено, что накопительного компонента тоже не будет – допустим, если баллы пересчитают по определенному курсу.

Рискуют остаться без нормальной пенсии все, кто получает сегодня «серую» зарплату, а таких 18-20 процентов граждан, говорит политолог Роман Колесников. Каждый пятый россиянин из ныне работающих – из серого сектора экономики. И государству о них ничего не известно.

Колесников продолжает: стоимость пенсионного балла определяют власти, а чиновники, как известно, горазды экономить подобные ресурсы. Они могут занизить цифры, и тогда люди получат смехотворные суммы. Даже те, кто получает достойные пенсии сейчас, могут столкнуться с уменьшением выплат. Также не получат нормальную выплату те, кто в девяностые годы и в начале двухтысячных трудился неофициально.

Доктор экономических наук Сергей Смирнов предостерег: россияне почувствуют нехватку пенсионных баллов. Ведь сегодня граждане копят баллы и стаж, а не собственно деньги. И стоимость этого балла рассчитывают власти, ориентируясь еще и на инфляцию.

Эксперт уточняет, что случаев нехватки пенсионных баллов уже достаточно.

Между тем, по словам экспертов, россияне верят в пенсию все меньше, предпочитают распоряжаться деньгами самостоятельно и не доверять их государству. Теневой сектор экономики растет. Пенсионных баллов у населения, соответственно, все меньше.

Анастасия Туркова