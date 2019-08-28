Юрист рассказал, что нужно делать, сообщает DEITA.RU.



Статистика Росстата показывает: россияне не любят оставаться в родных городах – многие переезжают в мегаполисы в поисках лучшей жизни. Зачастую для того, чтобы получить работу в новом городе как правило, требуется прописка.

Не имея собственного жилья, россияне вынуждены искать такие дома по объявлению. В Сети многие предлагают зарегистрировать в своей квартире за символическую плату. Однако такое решение может принести больше проблем.

О них рассказал пользователь «Тинькофф Журнала». По словам молодого человека, он оформил «липовую» прописку, а позже узнал, что суд обязал его выплатить 110 тысяч рублей за услуги ЖКХ.

Юрист объяснил, что коммунальщики всегда предъявляют требования оплатить долги не только к собственникам квартиры и членам их семей, но и к каждому, кто прописан в квартире.

Если молодому человеку не удастся найти собственников и заставить их оплатить долг, то платить 110 тысяч придется ему.

Елена Миронова