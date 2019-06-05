Минприроды предлагает решение проблемы с пластиком: ввести скидки для покупателей за отказ от пластиковых пакетов, сообщает DEITA.RU.

Глава ведомства Дмитрий Кобылкин рассказал, что это предложение уже обсуждается с торговыми сетями и представителями. По его словам, никто не отмахнулся от проблемы – пути решения ищутся. Ведь на сегодняшний день отказаться враз от пластика, стекла и металла не реально, поэтому приходится придумывать нестандартные ходы.

Впрочем, россияне идею со скидками за отказ от пластиковых пакетов, скорее всего, поддержат: как указал ВЦИОМ, смогут отказаться от таких пакетов 85% россиян, из которых 68% использует их, закупаясь продуктами.

Анастасия Туркова