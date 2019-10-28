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Каждый седьмой приморец отрицает татаро-монгольское иго

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Сразу 15% участников экспресс-опроса, проведенного среди жителей края, считают, что татаро-монгольского нашествия на Русь не было, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского научно-исследовательского центра социологии.

Как думают 15% приморцев, имело место быть не иго, а взаимовыгодное сотрудничество между Золотой Ордой и княжествами феодальной Руси. При этом 4,1% опрошенных полностью в этом уверены.

Абсолютное большинство: 42,7% респондентов скорее не согласны с данным утверждением, 39,1% и вовсе категорически отрицают подобную интерпретацию исторических событий. 3,2% приморцев, участвовавших в опросе, затруднились с ответом.

Версия об отсутствии татаро-монгольского ига как такового, была широко распространена в начале 1990-х годов, когда при сломе существовавших устоев сомнениям, критике и опровержениям мог подвергнуться любой подвиг или историческое событие. Запущенная в широкие массы с подачи беллетриста Александра Бушкова версия «альтернативной истории» стала обрастать сторонниками, которые не изменили своих взглядов до сих пор.

В современной исторической науке вопрос «было ли татаро-монгольское иго?» не стоит. Оно просто было и все. Другое дело, что значительно переоценены отдельные исторические события. В частности, значительно уменьшена численность сторон во время Куликовской битвы.

Дмитрий Санников

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