Судьбу российских мэров за последние 10 лет проанализировали эксперты Комитета гражданских инициатив. В своем докладе «Особенности ротации корпуса мэров в современной России» авторы отметили самые яркие тенденции, одна из которых – уголовное преследование, ему подвергаются 15% градоначальников, сообщает DEITA.RU.

Аналитики изучили судьбы 359 мэров в 109 крупнейших городах России с 2008 по 2019-й. Чаще всего бывшие мэры идут на повышение, становясь замами губернаторов. Такой участи удостоился 21%. 12 из 359 в итоге стали главами регионов. 13% пошли дальше – в сенаторы или депутаты Госдумы, или нашли свое место в другой федеральной структуре. Еще 12% стали бизнесменами, 5% — местными депутатами, 3% - простыми пенсионерами, еще часть совсем пропала из поля зрения публики.

Вторая по популярности участь мэра – это уголовное преследование. Ему подверглись 15% бывших градоначальников — за последние 10 лет 39 человек. Больше всего преследуемых экс-мэров в Алтайском крае (трое), по двое — в Дагестане, Саратовской и Ростовской областях, Калмыкии, а также в Подмосковье. Как считают авторы доклада, такой финал чаще всего либо следствие борьбы с коррупцией, либо межэлитных конфликтов.

Примечательно, что дело в итоге дошло до суда только в 62% случаев, и только половина из экс-мэров получила реальный срок. Самый яркий свежий пример – приговор экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, которому в апреле этого года присудили 15 лет лишения свободы и штраф в полмиллиарда рублей, признав его виновным в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

Отметим, что если бы эксперты КГИ копнули поглубже, взяв весь период новейшей истории России, то Владивосток наверняка возглавил бы непочетный рейтинг: его мэры четыре раза становились жертвами уголовного преследования.

Светлана Алеутская