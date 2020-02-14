Каждый третий житель Приморского края влюблён

Приморский научно-исследовательский центр социологии провёл опрос среди жителей Приморского края на тему любви, сообщает ИА DEITA.RU. В любовь верит почти 90% опрошенных, треть из них – в любовь с первого взгляда. А вот скептиком себя считает каждый десятый приморец: чуть более десяти процентов придерживаются мнения, что романтической любви не существует, есть лишь химические реакции в головном мозге.

Тему любви Приморский НИЦ выбрал не случайно, ведь опрос проводился в преддверие Дня всех влюблённых. Похвастаться влюблённым состоянием могут чуть более 36% опрошенных. Примерно столько же респондентов рассказали о том, что им приходилось любить безответно.

Четверть приморцев считают, что им присуща романтичность. На вопрос о способе знакомства, мнение жителей Приморского края примерно поровну разделилось между вариантами «познакомили знакомые» (27,4%) и «познакомились в общественном месте» (24,7%). При помощи сайта знакомств нашли «вторую половинку» 15%, чуть более 16% вместе проходили обучение или являлись коллегами.

Более половины опрошенных (62,8%) признались, что не планируют отмечать День всех влюблённых, однако не видят в нём ничего плохого. Однако каждый десятый житель региона отметил отрицательное отношение к празднику любви, привнесённому в Россию из-за рубежа.

Софья Корф